Защитник сборной Украины Алексей Сыч поделился эмоциями после дебютного выхода на поле в матче против Албании (2:1).

"Выход на поле? Это произошло неожиданно для меня. Эмоции просто невероятные. Думаю, что для каждого игрока мечта дебютировать за главную команду. У меня эта мечта сбылась – спасибо тренеру и команде, что мне доверились.

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Было сложно. Со счетом 2:1 нужно было сохранить победу. Ребята, вся команда отдали все силы, чтобы победить", – сказал Сыч в комментарии Суспільному.

Сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), благодаря голам Зинченко и Яремчука, и теперь будет бороться за место в элитном дивизионе Лиги наций в переходных матчах.

К слову, Сыч вышел на поле на 76-й минуте матча вместо Ефима Конопли. Этот выход стал первым для ноябрьского дебютанта сборной.

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