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"Это проблемный и скандальный игрок", – Цыганык объяснил, почему легионер Динамо не закрепился в коллективе

20 июля 23:09 - Читати українською
"Это проблемный и скандальный игрок", – Цыганык объяснил, почему легионер Динамо не закрепился в коллективе
Жерсон Родригес / Фото ФК Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал о тяжелом характере нападающего киевлян Жерсона Родригеса.

"Это проблемный и скандальный футболист с норовом. Он не признает никаких авторитетов и некомфортно чувствует себя в коллективе.

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У него была попытка, но сам коллектив его не принял. На первой тренировке Родригес начал всех бить по ногам, ссориться. Не было легкости в общении. Плюс у него большие проблемы с дисциплиной. Думаю, что Родригес вернется в Динамо и получит еще один шанс", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, зимой Жерсон присоединился к Анкарагюджю на правах аренды, но из-за драки с партнером по команде, турецкий клуб решил разорвать контракт с форвардом и вернуть его в Динамо.

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