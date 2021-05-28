"Закончился мой первый сезон в качестве тренера. Это был сложный, напряженный год, но в любом случае – замечательный. Когда Ювентус позвал меня, я не задумывался о риске, хотя это было довольно очевидно. Уважение к цветам клуба и желание поучаствовать в проекте на самом высоком уровне возобладали.

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Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми я столкнулся. Они были связанны с трудным для всех периодом, что помешало мне наилучшим образом спланировать свой выбор и следовать своему стилю игры. Однако я достиг поставленных передо мной целей.

Это приключение закончилось не так, как я ожидал, но пролило свет на мое будущее. Надеюсь, что впереди меня ждет такое же удовлетворение, которое было в период карьеры футболиста. Пришло время начать заново и принять новый вызов. Я благодарен членам семьи Ювентуса, которые поддерживали меня в этом сезоне", – написал Андреа Пирло в своем твиттере.

Отметим, что его контракт был рассчитан до лета 2022 года, но руководство туринцев решило не давать второй шанс наставнику. Клуб выразил слова благодарности Пирло, подчеркнув, что это был его первый опыт в статусе тренера.

Напомним, что Ювентус за сезон под руководством Пирло добыл Суперкубок и Кубок Италии, но провалился в Серии А и Лиге чемпионов. Ожидается, что его сменит Массимилиано Аллегри.

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