Вратарь Тоттенхэма не сдерживался в выражениях после поражения в 1/8 финала ЛЕ против загребского Динамо (0:3).

"Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба.

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То, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что оно присутствует сейчас", – цитирует Льориса Goal.

После 28-ми туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.

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