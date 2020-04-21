"Это, пожалуй, раздражает его": легендарный Роналдо – о сравнениях с Роналду

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выразил свое мнение относительно сравнений с нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Очевидно, Криштиану раздражает, когда говорят, что это я настоящий Роналдо.

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Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он вместе с Месси является одним из лучших", – цитирует бразильца AS.

Отметим, что постоянные сравнения Зубастика и звездного португальца связанные с одинаковым написанием их фамилии – Ronaldo. Кроме того, оба они в определенный период своей игровой карьеры защищали цвета мадридского Реала.

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