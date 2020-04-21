toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Это, пожалуй, раздражает его": легендарный Роналдо – о сравнениях с Роналду

06:00 2 Читати українською
"Это, пожалуй, раздражает его": легендарный Роналдо – о сравнениях с Роналду
Роналдо и Роналду / AS

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выразил свое мнение относительно сравнений с нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Очевидно, Криштиану раздражает, когда говорят, что это я настоящий Роналдо.

"Есть только один Роналдо": отец оригинально разыграл сына, который попросил сделать прическу в стиле Криштиану

Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он вместе с Месси является одним из лучших", – цитирует бразильца AS.

Отметим, что постоянные сравнения Зубастика и звездного португальца связанные с одинаковым написанием их фамилии – Ronaldo. Кроме того, оба они в определенный период своей игровой карьеры защищали цвета мадридского Реала.

Роналдо получил ужасную травму 20 лет назад – этот момент навсегда изменил карьеру легендарного форварда

blog_ava
Динамо Брест отреагировало на информацию о разрыве контракта с Хачериди
20 апреля
540
Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Роналдо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
43
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук