"Это поставило крест на моих выступлениях в Шахтере", – экс-легионер дончан о годичной дисквалификациии за удар арбитра

Бывший защитник Шахтера Ненад Лалатович вспомнил громкий скандал во время украинского этапа карьеры. В свое время серб получил годичную дисквалификацию за удар арбитра.

Напомним, в 2005 году Лалатович получил дисквалификацию на 1 год за удар арбитра в матче Шахтера-2 против Зари. К слову, сейчас 41-летний Лалатович возглавляет сербскую Войводину, а в сезоне 2018/19 привел Раднички к званию вице-чемпиона Сербии.

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"Я очень люблю ту команду, которую представляю. Так было и с Шахтером. Судья (Сергей Даньковский – прим. "Футбол 24") ошибся в одном эпизоде. Я спросил его, почему он так сделал, ведь из-за него моя команда проиграла. Рефери ответил, что сейчас покажет мне красную карточку. я настаивал и спросил, за что он мне ее давать. И тут я действительно вижу красную перед собой. В тот момент я почувствовал несправедливость. Не выдержал и оттолкнул его.

После матча зашел в судейскую комнату: "Простите меня, пожалуйста. Я не знаю, что сделал... Это были очень сильные эмоции, я не справился". Молодой, горячий... Это все объясняется большим желанием победить.

Фактически это поставило крест на моих выступлениях в Шахтере. Прошло много лет, у меня была возможность проанализировать ту ситуацию. Я сделал плохо, я сделал большую ошибку. Такое больше не повторится", – цитирует Лалатовича Football.ua.

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