"Несколько странно, потому что я перешел в Динамо с очень серьезным контрактом, а тренер (Александр Хацкевич – прим.) со мной не разговаривал, по-видимому, он меня не просил, а руководители хотели подписать. Меня вообще не принимали во внимание, невзирая на то, что я играл в Швейцарии, но все равно тренер не хотел рассчитывать на меня. Думаю, он был бы честнее, если бы сказал мне, что не планирует на меня рассчитывать и все, но он ни разу не поговорил со мной ни о чем.

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Я провел шесть месяцев в растерянности, ничего не делая, как говорится. Представьте, что мне сказали приехать на тренировку в то время, когда там никого не было! Это полное неуважение. Они хотели, чтобы мне это надоело, и я заговорил о расторжении контракта по своей воле, потому что у меня был дорогой контракт. Если бы мне сказали прямо, я бы нормально к этому относился.

Во всяком случае, я остался верен своим принципам, я никогда не проявлял неуважения к кому-то, я ходил на тренировку, а мой агент посоветовал мне записывать себя на видео на объектах, чтобы у меня были доказательства на случай, если они захотят. сказать, что я никогда не появлялся в команде. В результате он фотографировал меня как глупого мальчика, чтобы доказать, что я посещал тренировки в момент, когда на них никого не было. Но доказательства нужно было иметь.

В конце концов, они выполнили свою задачу. Динамо не хотело разрывать со мной контракт, потому что они были должны мне много денег. Мне пришлось отказаться и забыть о серьезной сумме, чтобы я мог подписать контракт с Бока Хуниорс", – признался Самбрано в интервью Libero.

Напомним, в январе 2018 Динамо подписало перуанца на правах свободного агента. Защитник получил хороший контракт, но так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян, регулярно бродил по арендам. 10 июля Самбрано исполнится 33, его соглашение с Бока Хуниорс рассчитано до конца года.

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