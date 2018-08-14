"Это полное дерьмо": Эллардайс откровенно раскритиковал тактику Арсенала

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс откровенно раскритиковал Арсенал и Унаи Эмери.

"Это вина тренера. Не просите кого-то делать против Манчестер Сити то, чего не должны делать.

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Что делал Манчестер Сити? Прессинговал. Почему надо было стараться играть от обороны? Даже болельщики Арсенала кричали, когда пропустили с чужой половины поля.

В Англии нельзя играть одним стилем игры. Мы становимся одержимы этим глупым "давайте сыграем от обороны, разорвем центрхавов на другой части 18-ярдной площади и будем играть там".

Это полное дерьмо постоянно так играть", – сказал Эллардайс Talksport.

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