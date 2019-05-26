"Это похоже на режим карьеры на PlayStation", – Фелиш вспомнил, как впервые встретился с Роналду

Полузащитник Бенфики Жоау Фелиш поделился впечатлениями от первой встречи с Криштиану Роналду в расположении сборной Португалии.

"Это было странно. Я до этого никогда не видел Роналду так близко, и когда вернулся домой, сказал друзьям, что это похоже на режим карьеры на PlayStation. Он выглядел, как персонаж видеоигры.

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Необычное ощущение, но это была моя мечта – потренироваться вместе с ним. Я даже не помню, что он сказал, но все прошло очень хорошо.

Лучшие игроки на сегодня – Роналду, Месси, Неймар и Мбаппе. Когда я был моложе, мне очень нравился Кака. Также я смотрел много видео с Руем Коштой, эти двое всегда были для меня примерами.

Добиться того, что сделал Кошта, выиграть все то, что он выиграл, нелегко. Но я постараюсь быть таким же хорошим игроком, как и он. Или лучше, если получится", – цитирует Фелиш Goal.com.

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