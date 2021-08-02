Полузащитник Зари Владислав Кочергин подвел итог победного противостояния с Ингульцом (5:1) и оценил свой хет-трик, который стал премьерным в нынешнем сезоне УПЛ.

"Очень приятно, что удалось сегодня сделать хет-трик. Главное, что мы выиграли, потому что в 1-м туре играли неплохо, но уступили (Александрии 0:1 – Футбол 24). Сегодня совпало, что хорошо играли и победили.

Исторический хет-трик Кочергина в видеообзоре матча Ингулец – Заря – 1:5

Быстрый гол всегда много решает. Соперник начинает открываться, и у нас появляется больше пространства. Сложнее раскрываться, когда вся команда стоит в обороне.

Возможный камбэк Ингульца? Когда они забили, у них появились такие эмоции, чтобы оформить камбэк. Должны были спокойно через передачи выйти, что у нас и получилось, и мы отличились еще дважды.

Хорошо, когда крупно выигрываешь. Это поднимает настроение, каждый чувствует уверенность. Далее работаем – следующая игра с Динамо, тяжелый матч с чемпионом Украины. Будем готовиться", – заявил Кочергин в эфире УПЛ online.

К слову, противостояние с командой Мирчи Луческу состоится в воскресенье, 8 августа, в 19:30.

Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци