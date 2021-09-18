"Мы знаем, какие ожидания наших болельщиков в целом. Они хотят, чтобы команда побеждала, играя в хороший футбол. Могут быть вариации в зависимости от страны – в Испании был период футбола с перепасовками, тики-такой, потому что Барселона была такой прекрасной, что всем хотелось ее копировать.

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В Англии есть Манчестер Сити, который тратит много денег на хороших футболистов, чтобы играть. И многим людям, естественно, кажется, что следует копировать их игровой стиль, поскольку он воспринимается как правильный. Но это подходит не всем.

Нужно иметь смесь аспектов. Надо контролировать ход матчей и должным образом передавать мяч в процессе владения, а порой нужно действовать вертикально, поскольку стоит атаковать. Продвижение вперед – то, чего ждут фанаты. И здесь болельщики ожидают кроссов, игру головой, подкатов, положительного футболу.

В то же время нужно сохранять мяч, чтобы контролировать ход матчей. Побеждает команда, когда есть баланс. Это касается как владение, так и фазы без мяча. Мы стараемся играть в футбол, который ценят фанаты, но обычно для побед нужно быть агрессивными", – цитирует Бенитеса Sky Sports.

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