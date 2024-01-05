"Может быть, это подарок для Мудрика? Новое партнерство Челси с BingX. Что не так? Они продолжают работать с Россией и проводят там мероприятия.

Клуб Мудрика подписал спонсорское соглашение с криптокомпанией, связанной с Россией

Вдвое более цинично, что начало пришлось на день рождения украинского игрока, чей родной регион ежедневно сталкивается с десятками обстрелов", – написала пресс-служба Карпат.

Напомним, Челси получит 10 млн евро за сотрудничество с "грязным" спонсором, который должен появиться на рукавах футболки уже в ближайшем матче. 6 января лондонцы будут принимать Престон в рамках 1/32 Кубка Англии.

It's maybe a gift for Mudryk, @ChelseaFC ?



New Chelsea partnership with @BingXOfficial. What's wrong? They continue to work with & hold events there.



Twice as cynical that the start fell on the birthday of player, whose home region faces dozens of shelling incidents daily https://t.co/LX1p2T6dKE — ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) January 5, 2024

"За такое с Мудриком – сажать на 20 лет": Челси отпускает неожиданного героя, фаворит Реброва постоял за украинцев