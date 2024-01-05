"Это подарок для Мудрика?": Карпаты разнесли Челси за российский конфуз
Карпаты недовольны решением Челси начать сотрудничество со спонсором, который гордится своими российскими связями.
"Может быть, это подарок для Мудрика? Новое партнерство Челси с BingX. Что не так? Они продолжают работать с Россией и проводят там мероприятия.
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Вдвое более цинично, что начало пришлось на день рождения украинского игрока, чей родной регион ежедневно сталкивается с десятками обстрелов", – написала пресс-служба Карпат.
Напомним, Челси получит 10 млн евро за сотрудничество с "грязным" спонсором, который должен появиться на рукавах футболки уже в ближайшем матче. 6 января лондонцы будут принимать Престон в рамках 1/32 Кубка Англии.
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