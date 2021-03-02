"Это плохо для имиджа клуба. Нам придется подождать и посмотреть, что произойдет. Меня в это время не было в клубе. Мы ничего не можем с этим поделать, нам нужно просто сосредоточиться на футболе.

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Когда я узнал о задержании Бартомеу, я был поражен. Я хорошо знаю его и Оскара Грау, которого тоже задержали. Мне жаль их, потому что у нас с ними были общие важные моменты. Для меня Бартомеу всегда был исключительным человеком", – приводит слова Кумана Diario Sport.

Напомним, что Хосеп Бартомеу подал в отставку 27 октября 2020-го, после того как сосиос выразили ему вотум недоверия. Управление клубом перешло в руки временной администрации во главе с Карлосом Тускетсом. Выборы нового президента состоятся 7 марта этого года. За вакантную должность поборятся Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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