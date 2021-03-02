"Это плохо для имиджа Барселоны": Куман отреагировал на арест Бартомеу
Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями относительно скандальной ситуации вокруг фигуры бывшего президента клуба Хосепом Марией Бартомеу.
"Это плохо для имиджа клуба. Нам придется подождать и посмотреть, что произойдет. Меня в это время не было в клубе. Мы ничего не можем с этим поделать, нам нужно просто сосредоточиться на футболе.
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Когда я узнал о задержании Бартомеу, я был поражен. Я хорошо знаю его и Оскара Грау, которого тоже задержали. Мне жаль их, потому что у нас с ними были общие важные моменты. Для меня Бартомеу всегда был исключительным человеком", – приводит слова Кумана Diario Sport.
Напомним, что Хосеп Бартомеу подал в отставку 27 октября 2020-го, после того как сосиос выразили ему вотум недоверия. Управление клубом перешло в руки временной администрации во главе с Карлосом Тускетсом. Выборы нового президента состоятся 7 марта этого года. За вакантную должность поборятся Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
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