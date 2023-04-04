"Мне очень жаль. Это плохие новости для тренеров. Я думаю, иногда вы придаете слишком большое значение тренерам, потому что игроки всегда важнее всего. Впрочем, я не люблю, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Игроки, клуб – для всех это нехорошие новости.

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Я хочу только поблагодарить Грэма Поттера. У меня есть команда с очень хорошим настроем и менталитетом. Трудно говорить, когда ты не знаешь ситуацию в чужой раздевалке. Я не люблю говорить о других командах и тренерах. Мне очень жаль, когда возникают такие ситуации, потому что они грустные", – приводит слова Де Дзерби Metro.

Напомним, экс-тренер Шахтера в сентябре заменил Поттера, которого вырвал Челси. Де Дзерби сохранил хорошие результаты и яркий футбол Брайтона, а вот предшественник недавно потерял работу в Лондоне из-за провальных результатов.

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