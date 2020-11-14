"Путь к выздоровлению уже начался. Ранее я уже сталкивался с этим и знаю, что необходимо делать.

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Я стану лучшим и сильнее, чем когда-либо до сих пор. Я опустошен эмоционально, но верю, что это часть Божьего плана. Все в жизни происходит не просто так", – написал англичанин в своем твиттере.

Напомним, что Джо Гомес получил тяжелую травму в лагере национальной команды, был прооперирован и пропустит ориентировочно полгода.

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