На прошлой неделе Флик объявил о своем выборе состава на предстоящие два международных матча. Леон Горецка, Тимо Вернер и Давид Раум отсутствуют, зато нашлось место для Паскаля Гросса, Робина Госенса, Джамала Мусиалы и Томаса Мюллера.

Германия после провальной серии меняет состав – Флик объяснил, почему проигнорировал несколько звезд

"Теперь каждый должен оставить свое эго позади и поставить себя на службу команде. Я настроен очень позитивно. Мы составили план и хорошо подготовились. За последние недели я ездил ко многим игрокам, чтобы поговорить с ними об их будущем в команде и рассказать им, каковы мои ожидания. Беседы вселили в меня уверенность, что все находятся на одной волне. Я думаю, это переломный момент. Начался новый этап", – цитирует Флика Voetbal International.

В четырех последних контрольных матчах Германия потерпела три поражения.