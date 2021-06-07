"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", – цитирует лаконичный комментарий Костеноглу официальный сайт УАФ.

Заметим, Кипр не едет не Евро-2020, а вот сборная Украины начнет свой путь на форуме 13 июня матчем против Нидерландов. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве