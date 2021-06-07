"Это печальный опыт": наставник сборной Кипра нашел позитив в погроме от Украины
Главный тренер киприотов Никос Костеноглу коротко резюмировал поражение в товарищеском матче с командой Андрея Шевченко.
"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.
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Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", – цитирует лаконичный комментарий Костеноглу официальный сайт УАФ.
Заметим, Кипр не едет не Евро-2020, а вот сборная Украины начнет свой путь на форуме 13 июня матчем против Нидерландов. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.
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