Наставник Лацио Симоне Индзаги не скрывал разочарования после провального выступления в матче 9 тура Серии А против Удинезе (1:3).

"Это отвратительное поражение. Мы были самоуверенными и дерзкими, хотя знали, как играет Удинезе. Соперник выступил хорошо, а у нас было много ошибок.

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Это просто неудачный день, мы все крайне разочарованы. Такой футбол – может случиться так, что ты проигрываешь заслуженно. На неделе важный матч Лиги чемпионов против Боруссии, и там наши дела лучше", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Поражение не позволило Лацио покинуть середину таблицы Серии А – "орлы" лишь на 9 строчке.

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