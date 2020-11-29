"Это отвратительное поражение": Индзаги уничтожил игроков Лацио за самоуверенность и дерзость
Наставник Лацио Симоне Индзаги не скрывал разочарования после провального выступления в матче 9 тура Серии А против Удинезе (1:3).
"Это отвратительное поражение. Мы были самоуверенными и дерзкими, хотя знали, как играет Удинезе. Соперник выступил хорошо, а у нас было много ошибок.
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Это просто неудачный день, мы все крайне разочарованы. Такой футбол – может случиться так, что ты проигрываешь заслуженно. На неделе важный матч Лиги чемпионов против Боруссии, и там наши дела лучше", – приводит слова Индзаги Football Italia.
Поражение не позволило Лацио покинуть середину таблицы Серии А – "орлы" лишь на 9 строчке.
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