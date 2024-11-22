"По моему мнению, Фридкины снова устроили беспорядок. Что они сделали? Видя, что атмосфера токсичная и все на них разъярены, они подумали: "Если я не хочу возвращать Де Росси, то я приглашу того, кто успокоит всех".

При всем уважении к Раньери, который является настоящим джентльменом, давайте будем честны – он сам говорил, что с него достаточно. Он сказал: "Я больше не хочу никого тренировать".

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Итак, они приводят человека, который решил уйти на пенсию и который просто сохранит спокойствие болельщиков. Серьезно, что сказал Раньери? Он сказал приятные слова в пользу Фридкинов, например: "Не освистывайте нас, пожалуйста, давайте будем едины, поддержите нас, потому что нам это нужно. А потом, если понадобится, освистайте нас в конце".

Что он может сделать в Роме? Он приносит спокойствие и мир. Но Роме нужно что-то другое – тренер определенного калибра, с международным опытом, победитель, с которым можно планировать будущее.

Он уже говорил как руководитель клуба. Что это такое? Это отвратительно. Фридкины, объясните мне, что это за ход. Просто, чтобы успокоить людей? Я не глупый и знаю, что некоторые люди будут рады тому, что Раньери вернулся, римская гордость и все такое... Но это отвратительно. Вы приводите человека, который, вероятно, станет руководителем клуба в следующем году", – приводит слова Кассано Football Italia.

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