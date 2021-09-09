"Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол – обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с крупным счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно.

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Что сказал Петраков после матча? Это останется в раздевалке.

Мне вообще было очень приятно, что я вернулся в сборную, в эту атмосферу. Опять увидел ребят, которых долго не видел. Поэтому только позитивные эмоции. Очень рад, что тренерский штаб рассчитывал на меня на этом сборе. Вызвали меня, дали возможность сыграть.

Если честно, мне показалось, что наших болельщиков было больше, чем всех остальных присутствующих на стадионе. Была неплохая поддержка и со стороны чешской публики, но наши болельщики, конечно, огромное им спасибо, что пришли на стадион и поддержали нашу команду", – сказал Бойко в комментарии Tribuna.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Чехии украинцы упустили победу на последней добавленной минуте, пропустив от Матея Выдры.

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