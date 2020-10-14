"Это огромная заслуга Украины": испанский журналист похвалил Шевченко и не спешит хоронить сборную Испании
Авторитетный испанский журналист и редактор спортивного отдела "La Nueva España" Игнасио Аспаррена проанализировал поединок Украина – Испания.
Игнасио Аспаррена сделал краткий анализ матча 4-го тура Лиги наций специально для Футбол 24. Мы решили выделить шесть основных тезисов испанского коллеги:
– Несмотря на плохой результат, выступление сборной Испании сложно назвать провалом.
Шевченко вышел на второе место по количеству матчей во главе сборной Украины – впереди только Блохин
– Мы находимся в начале пути, вызываются новые футболисты. "Ла Роха" адаптируется сама к себе.
– Команда продолжает искать оптимальный состав, стартовая "одиннадцатка" постоянно меняется. В средней линии не было трех ключевых игроков (Бускетс, Тьяго и Фабиан).
– В конце концов нужно говорить об огромной заслуге Украины, которая сумела нивелировать сильные стороны Испании.
– Вы хорошо читали игру, воспользовались наименьшей возможностью. Мне понравилась структура Шевченко, организация игры в обороне. Бущан выглядел великолепно.
– Пенальти? Не думаю, что там был очевиден фол. Тот эпизод вызывает сомнения. В конце концов арбитр находился рядом.
Напомним, сборная Украины благодаря голу Цыганкова победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).
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