"Я – футболист и не должен комментировать действия арбитров. Прежде всего, нужно отвечать за действия команды, за свою игру. Словакия – неплохая команда, которая хорошо борется, хорошо играет без мяча. Я считаю, что это один из самых сильных соперников, против которых мы играли. Пока что трудно что-то комментировать. Когда мы разберем игру и проведем анализ, можно будет что-нибудь сказать.

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Мы неплохо играли, где-то незаслуженно уступили. Думаю, в следующем матче мы сыграем гораздо лучше и в атаке, и в обороне. Трибуны помогали, мы их слышали. Спасибо за поддержку. Приятно, что в Словакии есть наши люди, которые гнали нас вперед", – поделился Судаков в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, что Украина уступила словакам (2:3) в первом матче, но все решится 27 сентября в ответном матче.

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