"Ювентус представляет гордость, традиции, семью. "Старая синьора" всегда остается в игре – до последней минуты, никогда не сдается. Эта команда всегда на первом месте. Я в полном распоряжении тренера и моих товарищей по команде, которым постараюсь помочь как можно лучше.

Влахович официально перешел в Ювентус

Мы всегда хотим большего, хотим развиваться. Сегодня мой день рождения, и это по-настоящему отличный, особенный день для меня. Это один из самых счастливых дней рождений, которые у меня пока были. Я хочу, чтобы Ювентус мною гордился", – отметил Влахович в комментарии пресс-службе клуба.

Сообщалось, что "фиалки" получат от Ювентуса за центрфорварда 75 млн евро, а сам Душан будет зарабатывать в Турине 7 млн евро за сезон. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

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