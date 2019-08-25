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"Это один из лучших игроков, которых я тренировал", – Гвардиола сделал фантастический комплимент Давиду Силве

19:53 19 Читати українською
"Это один из лучших игроков, которых я тренировал", – Гвардиола сделал фантастический комплимент Давиду Силве
Давид Силва / Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал игру Давида Силвы в матче против Борнмута.

45+3’ Харри Уилсон
 
Серхио Агуэро 15’
Рахим Стерлинг 43’
Серхио Агуэро 64’
15’ Серхио Агуэро
43’ Рахим Стерлинг
45+3’ Харри Уилсон
64’ Серхио Агуэро

"Это был тяжелый матч, но мы этого и ожидали. Теперь у нас 7 очков – должно было быть 9, но все в порядке.

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Давид Сильва? Он сыграл как всегда невероятно. Давид очень хорош в таких матчах, когда соперник глубоко обороняется и оставляет мало пространства для маневра. Он один из лучших игроков, которых я тренировал", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити победил Борнмут в 3 туре АПЛ со счетом 3:1. Давид Силва отдал на своих партнеров 2 результативные передачи.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Борнмут - Манчестер Сити Давид Силва Давид Силва Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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