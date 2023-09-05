"Благодаря кому состоялся трансфер Довбика в Жирону? Конечно, благодаря Русолу. Я его могу обвинять во многих моментах, но Андрей Анатольевич – главный двигатель СК Днепр-1, а не Красников, Береза или Коломойский, как некоторые придумывают. Слава Богу, в нашей команде есть Русол.

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Это один из лучших футбольных функционеров Украины с большим будущим. Он умный и сильный человек. Русол – абсолютный патриот днепровского футбола. С ним у нас большое будущее и при нем гимн Лиги чемпионов будет звучать на "Днепр-Арене".

Что касается Довбика, то Артем выполнил свою миссию в СК Днепр-1. Он – патриот, великий футболист и на 100 процентов порядочный человек. Довбик переподписал контракт с СК Днепр-1 и дал родному клубу заработать на трансфере", – поделился Береза в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Довбик этим летом перебрался в Жирону из СК Днепр-1. Transfermarkt оценивает трансфер украинца в 7,75 млн евро. Артем уже успел сыграть 4 матча в Ла Лиге и отличиться голом.

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