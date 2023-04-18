"Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он перевоплощается в работу с мячом.

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Роналду тоже большой, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и большой талант», – сказал Луческу. FanDay.

Напомним, форвард ПСЖ Лионель Месси в течение карьеры завоевал 7 "Золотых мячей", Криштиану Роналду, ныне выступающего за Аль-Наср, имеет 5 таких наград.

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