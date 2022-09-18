"В течение 73 минут была хорошая игра, и мы были, пожалуй, лучшей командой на поле, создавали моменты. Нас наказали за ошибки. Попросил футболистов играть смело и быть храбрыми, они так и сделали.

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Я сочувствую игрокам. Они этого не заслужили. Они действовали смело в прессинге. Мы играли хорошо, создавали моменты. Льорис совершил несколько великолепных сэйвов. Давление на меня очень сильное, каждый день делаю свою работу. Полностью понимаю разочарование болельщиков, не могу прятаться от этого. Это моя ответственность.

Что бы ни случилось, буду очень уважать владельцев, потому что они оказали мне большую поддержку. Счет не показывает ход игры, но суть в том, что это тяжелое поражение. Владельцы оказали мне отличную поддержку. Сочувствую игрокам, 2:6 – это очень жестоко. Понимаю, что шесть поражений подряд не идут на пользу никому. Но, думаю, мы доминировали в игре, особенно в первом тайме", – цитирует Роджерса BBC.

Журналист Оуэн О'Брайан сообщает, что клуб и тренер уже ведут переговоры об увольнении, но пока не могут договориться о компенсации. Руководству чемпионов Англии-2015/16 нравятся варианты с назначением Томаса Франка (Брентфорд) и Рубена Аморима (Спортинг).

"Лисы" под руководством Брендана Роджерса продемонстрировали худший старт сезона с 1983 года. Команда с одним зачетным баллом расположилась на дне турнирной таблицы АПЛ.

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