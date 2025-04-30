"Может желание было и большое, чтобы отыграться. Было желание, были возможности, но не выполнили, не забили, жаль.

Ингулец – Заря – 1:0 – видео гола и обзор важной победы в борьбе за выживание

В карьере такая доигровка впервые и это очень тяжело. Есть нюансы с протоколом, кто может играть, кто не может. У нас было 45 минут, надо было лучше сыграть. Нужно было лучше использовать тот момент, который мы имели.

Чего не хватило? Надо было играть немного спокойнее", – рассказал наставник луганчан после матча.

Напомним, что сегодня, 30 апреля, после четырехмесячного перерыва Ингулец и Заря доиграли матч 16-го тура УПЛ. Луганчане проиграли со счетом 0:1.

Команда Бартуловича находится сейчас на восьмом месте с 35 баллами.

Ингулец удержал победу над Зарей в доигровке – петровцы покинули дно таблицы и улучшили шансы на выживание в УПЛ