"Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Большое спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас.

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Мы верим, что победим – это самое важное. Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться. Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне", – поделился Палкин в комментарии The Guardian.

Добавим, что 24 февраля началось наступление россиян на Украину. Захватчики начали идти на наши земли по нескольким направлениям, однако ВСУ отважно отражают атаки и остановили их продвижение.

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