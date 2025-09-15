"По окончании 90 минут, когда я увидел, сколько было добавлено времени, я был шокирован. Я все еще был шокирован, когда мы заработали пенальти, потому что пять минут добавленного времени для меня были невероятными. Я был шокирован, а потом счастлив, когда Мо Салах забил пенальти.

Ливерпуль уже планирует следующие трансферы – клуб хочет активировать клаусулу игрока сборной Германии

Это был не тот матч, в котором мы создали много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной площадке. Мы продолжали играть, продолжали перемещать мяч. Они уставали все больше и больше, и это нормально, когда приходится обороняться 80% времени, а потом мы выставили на поле как можно больше нападающих.

Сложная игра, как и все матчи в АПЛ. Мы не пропустили и практически не допустили моментов у своих ворот с игры. Это хорошо. Это нормально, у нас много новых игроков, мы будем становиться все лучше и лучше, но мы уже набрали 12 очков", – цитирует Слота ВВС.

Напомним, что "красные" стали первой командой в истории АПЛ, которая одержала 4 победы подряд благодаря голам после 80-й минуты.

