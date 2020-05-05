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"Это никогда тебе не будет приятно": Роберто Моралес раскрыл причины ухода из телеканалов "Футбол"

19:02 138 Читати українською
"Это никогда тебе не будет приятно": Роберто Моралес раскрыл причины ухода из телеканалов "Футбол"
Роберто Моралес / Сайт ТК "Футбол"

Известный комментатор Роберто Моралес объяснил свое решение покинуть каналы "Футбол" в прошлом году.

"Да, главными причинами стало то, что я перестал быть ведущим "Футбольного уикэнда" и мне не давали топовые матчи. Конечно, все это ускоряло, потому что я говорил и повторяю – если ты теряешь интерес к процессу, то лучше уйти, чем сидеть и что-то думать. Можно было тихонько посидеть, можно аккуратнее, но ты решил, в голове что-то щелкнуло – все.

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Ну какие притеснения? Люди решили сменить ведущего, тебя как будто не обижают, но аргументация простая – у программы недостаточные рейтинги. Я этих рейтингов не видел, мы вели с Авраамом Кампомаром полсезона, потом полный сезон и он шел лучше. Не знаю, мы лучше вели или его лучше начали анонсировать, нам никто не говорил, что нужен такой или такой рейтинг. Просто в конце выяснилось, что у нас не такой. Это никогда тебе не будет приятно, но точно не следует это называть притеснениями или репрессиями", – подчеркнул Моралес в интервью Stargorod Sport.

Напомним, после ухода из "Футболов" комментатор вел программу "Футбольный формат" на телеканале "Эспрессо", однако в конце 2019-го решил покинуть и этот проект.

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