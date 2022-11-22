"После разговоров с МЮ мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю Манчестер Юнайтед и люблю болельщиков, это никогда не изменится.

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Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в завершающей части сезона и в будущем", – цитирует Роналду журналист The Telegraph Мэтт Лоу .

Криштиану не удалось найти общий язык с Эриком Тен Хагом, который сделал португальца игроком ротации. Все дошло до того, что форвард позволил себе досрочно покинуть Олд Траффорд, отказавшись выходить на замену, и обвинил тренера с руководством клуба в неуважении.

В своем последнем сезоне за "красных дьяволах" Роналду провел неполных 16 матчей. Всего в его активе 346 поединков, 145 голов и 64 ассиста в футболке манкунианцев за 7,5 лет.

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