В матче Ла Лиги между Реал Сосьедадом и Барселоной нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски забил гол на 13-й минуте. Однако после просмотра ВАР судья отменил этот мяч из-за офсайда.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта наблюдал за игрой из ложи и сначала был доволен активными действиями команды. Однако после отмены гола поляка его настроение заметно изменилось, сообщает Relevo.

По информации источника, в перерыве Лапорта не скрывал своего возмущения, несколько раз подчеркивая: "Это невозможно".

Впереди 2 недели паузы на сборные. Барселона позволила Реалу приблизиться на расстояние 6 очков, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

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