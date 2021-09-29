Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался по эпизоду в матче ПСЖ – Манчестер Сити, в котором Лионель Месси лег за стенкой во время штрафного.

"Когда Почеттино просил его об этом на тренировке, кто-то должен был вмешаться и заявить: "Нет, нет, нет, с Месси так не делают".

ПСЖ – Манчестер Сити: Месси лег за стенкой во время штрафного удара

Нельзя, это неуважительно. Если бы я был в этой команде, я бы сказал, что лягу вместо него. Я не позволил бы, чтобы он лежал так. Не могу смотреть на это. Он не должен пачкать футболку. Это не дело для Месси", – приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Кроме этих оборонительных действий, Месси отметился дебютным голом в составе ПСЖ, помог выиграть в Манчестер Сити (2:0).

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси