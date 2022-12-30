"Эззалзули отказался ехать на Кубок Африки, чтобы играть за сборную Испании? Это невероятно талантливый молодой игрок, у которого будет хорошая карьера. Он никогда не отказывался от национальной сборной, и я думаю, что Барселона делает это, поскольку недостаточно уважает Кубок африканских наций.

Уверен, что Абде появится на сборах 3 января. Мы рассчитываем на него, потому что Марокко нужен такой игрок. Я верю, что Барселона проявит мудрость и отреагирует должным образом.

Талант Барселоны все же предал родину – отказался ехать на КАН и будет ждать предложения Испании

ФИФА решила, что футболисты, играющие в Европе, могут приехать 3 января – за 6 дней до старта турнира. Скандальное решение, демонстрирующее неуважение к турниру со стороны как ФИФА, так и Европы, хотя здесь будут играть многие яркие футболисты. Меня неприятно удивило такое отношение, но с этим придется смириться", – цитирует 69-летнего наставника Sportklub.rs.

Напомним, КАН-2022 стартует 9 января и продлится до 6 февраля. Все матчи будут сыграны в Камеруне.

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