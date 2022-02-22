"Три тренировочных сбора – это необычно, ведь обычно зимой мы проводили по два. Немного изменился режим подготовки, она забрала больше времени. Обидно, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков, поэтому сборы были длиннее. Но ничего страшного, хорошо, что между сборами была возможность 2-3 дня отдохнуть.

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Действительно, акцент делается на игре в обороне, мы отрабатываем разные схемы. Мне сложно сказать, готовы ли футболисты сейчас. Наверное, это вопрос к тренерам, только они могут сказать, в каком функциональном состоянии находятся игроки. Могу сказать только за себя и коллег-вратарей – мы сегодня готовы ко второй части сезона.

Беседин – большой молодец, после такой тяжелой травмы восстановился за короткий срок. Мы все его поддерживаем, желаем удачи, как можно быстрее набрать свою оптимальную форму и выйти на прежний уровень, чтобы помогать ребятам на футбольном поле", – цитирует Бойко сайт киевлян .

Заметим, первый официальный поединок в 2022 году команда Мирчи Луческу проведет через 4 дня – в УПЛ против Ингульца/

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