"Это недопустимо": наставник Албании назвал главную ошибку, которая помешала победить Украину в матче Лиги наций
Главный тренер албанцев Сильвиньо поделился своими мыслями относительно игры своих подопечных в матче 6-го тура Лиги наций против Украины (1:2).
"Почему мы проиграли Украине? Потому, что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На таком высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за собственные ошибки.
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По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов", – цитирует Силвинью официальный сайт УАФ.
Напомним, что сборная Албании уступила Украине со счетом 1:2 и финишировала на последнем месте в квартете В1. Подопечные Сильвиньо будут понижены до Лиги С.
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