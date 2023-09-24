Наставник закарпатцев Владимир Шаран пожаловался на качество состава своей команды по итогам матча 8-го тура против Полесья (1:2).

"Доволен игрой. У нас были проблемы в центральной зоне. По разным причинам не смогли сыграть основные футболисты. Поэтому в центре поля вышел молодой Кораблин и провел неплохой матч.

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Игра понравилась. Преобладали в первом тайме. Замены у Полесья и у нас – это небо и земля. Вследствие этого хозяева и дожали.

Впереди тяжелая дорога в Ужгород. Примерно половина команды поедет в Сумы на игру против Виктории в рамках Кубка Украины", – цитирует Шарана официальный сайт закарпатцев.

Напомним, после 8-ми туров Минай набрал 3 очка и идет в турнирной таблице УПЛ последним.

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