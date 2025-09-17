Жозе Моуринью прилетел в Португалию на переговоры с руководством Бенфики.

Моуринью все же возглавит Бенфику – стороны уже договорились о контракте

"Прежде чем я поднялся в самолет, меня спросили, будет ли мне интересно тренировать Бенфику. Я сказал, что мне интересно. Бенфика официально спросила меня, будет ли мне это интересно. Я ответил, что сейчас я за границей, но с радостью пообщаюсь, когда вернусь в Португалию.

Когда мне предложили возможность тренировать Бенфику, я долго не думал: мне это интересно. Какой тренер отказал бы Бенфике? Не я. Возвращение в Бенфику – это не завершение карьеры.

Я покинул свой предыдущий клуб три или четыре недели назад. Не планировал оставаться без работы до конца сезона, это не в моем стиле, я хотел тренировать. Я сказал себе, что нужно восстановить эмоциональное равновесие, чтобы не соглашаться на любой клуб, только потому что я трудоголик. В этом случае, когда мне предложили возможность тренировать Бенфику, я не раздумывал дважды – меня это интересует, мне бы этого хотелось", – цитирует Моуринью A Bola.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2