"Тоиров? Сильная сторона у него – дриблинг, он не боится обыгрывать один в один. То есть индивидуальные качества у него сильные. Он играл в молодежной сборной, но не знаю, по какой причине он не поехал на финальную часть чемпионата Азии в Ташкенте. Он представлял казахскую команду Атырау. Молодой, перспективный футболист.Удар у парня поставлен, идет в дриблинг, лезет, обостряет, в хорошем смысле, назойливый паренек.

Шахтер официально подписал Хусрава Тоирова – сенсационная замена Мудрику найдена

Я не думаю, что Тоиров – это замена Мудрику. У Михаила очень высокая стартовая скорость плюс хорошая дистанционная скорость. В то же время Мудрик физически выглядит более мощным для своего возраста: была видна его индивидуальная работа над собой. Что касается сравнения, я не думаю, что они схожи по стилю игры, у Тоирова есть свои сильные качества, на которых он будет играть", – рассказал Левченко в интервью Fanday.

Напомним, Шахтер подписал вингера из Таджикистана Хусрава Тоирова. По информации Transfermarkt, за игрока выложили 300 тысяч евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2028 года.

Шахтер разгромил Минай – Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, Сикан оформил дубль