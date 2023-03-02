"Это не замена Мудрику": экс-игрок Динамо оценил неожиданного новичка "горняков"
Тренер Виталий Левченко, за свою игровую карьеру успевший поиграть за киевские Динамо и ЦСКА, поделился мыслями о новичке Шахтера – Хусраве Тоирове.
"Тоиров? Сильная сторона у него – дриблинг, он не боится обыгрывать один в один. То есть индивидуальные качества у него сильные. Он играл в молодежной сборной, но не знаю, по какой причине он не поехал на финальную часть чемпионата Азии в Ташкенте. Он представлял казахскую команду Атырау. Молодой, перспективный футболист.Удар у парня поставлен, идет в дриблинг, лезет, обостряет, в хорошем смысле, назойливый паренек.
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Я не думаю, что Тоиров – это замена Мудрику. У Михаила очень высокая стартовая скорость плюс хорошая дистанционная скорость. В то же время Мудрик физически выглядит более мощным для своего возраста: была видна его индивидуальная работа над собой. Что касается сравнения, я не думаю, что они схожи по стилю игры, у Тоирова есть свои сильные качества, на которых он будет играть", – рассказал Левченко в интервью Fanday.
Напомним, Шахтер подписал вингера из Таджикистана Хусрава Тоирова. По информации Transfermarkt, за игрока выложили 300 тысяч евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2028 года.
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