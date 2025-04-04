"Тяжелый матч, и это не тот футбол, который я хочу видеть. Совсем. Первый тайм сыграли нормально, а второй тайм – ужасный тайм. У нас вообще ничего не получалось, в частности из-за психологии. Играли уже по результату, но важно, что с прямым конкурентом набираем очки.

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Травма Бычека? Ему на руку наступили, возможно, перелом. Очень переживали, потому что нужен был этот результат. Дальше еще один важный матч – с Черноморцем", – сказал Шищенко для УПЛ ТВ.

Ранее сообщалось, что руководство Оболони может уволить главного тренера, если команда потеряет очки в двух ближайших матчах чемпионата. Сейчас киевский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 21-ым набранным баллом.

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