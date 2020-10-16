"Пока особо ничего объяснить не могу. К матчу с Олимпиком мы готовимся в обычном режиме, у нас нет никакой паники, и только завтра что-то поймем, поскольку должны прийти результаты повторных тестов.

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Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков, они ушли на самоизоляцию. Но это совершенно не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано – неинтересно и неправда. Что касается Юрия Максимова, он в субботу будет на игре дубля в Счастливом, так что все нормально. А Олег Лысак мне только что звонил – он кросс бегает в центральном парке", – цитирует слова Александра Фундерата Footboom.

Заметим, вчера, 15 октября, издание Полтавщина Спорт обнародовало имени больных коронавирусом – в частности, назывались Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Ндиайе Пап Альюне, Павел Ребенок, Иван Пешич, Юрий Максимов и Виктор Уляницкий. К слову, матч против Олимпика в УПЛ должен состояться уже в это воскресенье, 18 октября. Начало в 14:00.

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