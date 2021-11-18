"Мудрик может сыграть и в Мадриде, и в Милане, и с Рухом. А может и не играть, ведь есть Соломон и другие сильные футболисты.

Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к нападающему сборной Аргентины

Самое главное в Мудрике то, что мы видим его прогресс. Он провел отличный матч и за сборную Украины U21. Для меня и моего тренерского штаба большая радость видеть, как играет Мудрик.

Когда пять месяцев назад мы смотрели на Судакова, Мудрика и Бондаренко, это точно были не те игроки, которые сейчас есть. Я хочу, чтобы для меня, для клуба и Украины они вышли на тот уровень, что, как мы все надеемся, они могут продемонстрировать", – сказал Де Дзерби для сайта Шахтера.

В нынешнем сезоне УПЛ Мудрик провел 7 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

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