"Подписать большой контракт – это не смартфон купить, когда просто ставишь одну подпись и все готово.

"У меня не безумные запросы": Салах хочет остаться в Ливерпуле

Я бы не сказал, что есть проблемы. Сейчас идет обсуждение. Нужно учесть много нюансов", – цитирует немецкого специалиста Фабрицио Романо.

По слухам, египтянину могут предложить новое соглашение с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю, что станет абсолютным рекордом АПЛ. Мохамед Салах одевает футболку Ливерпуля с 2017 года.

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