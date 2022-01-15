"Это не смартфон купить": Клопп разъяснил ситуацию с новым контрактом Салаха
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что с новым соглашением Мохамеда Салаха не стоит торопиться. Действующий контракт египтянина завершится летом 2023-го.
"Подписать большой контракт – это не смартфон купить, когда просто ставишь одну подпись и все готово.
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Я бы не сказал, что есть проблемы. Сейчас идет обсуждение. Нужно учесть много нюансов", – цитирует немецкого специалиста Фабрицио Романо.
По слухам, египтянину могут предложить новое соглашение с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю, что станет абсолютным рекордом АПЛ. Мохамед Салах одевает футболку Ливерпуля с 2017 года.
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