"Ливерпуль действительно плох. Я имею в виду, что он очень плох, учитывая, насколько он был хорош. Нам всем нравятся разные стили футбола, и если вы попросите выбрать между Манчестер Сити и Ливерпулем за последние три года, я всегда выберу Ливерпуль.

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"Красные" были выдающимися и достигли невероятных высот. Было допустим, что они немного провалятся, тогда бы я говорил о них мягче. В Манчестер Юнайтед мы бы никогда не допустили такого провала на четвертый год существования в одном составе, но у Ливерпуля не провал, а крах. Сейчас у них все грустно во всех смыслах.

Кажется, что они потеряли абсолютно все, что у них было. Их скорость игры, уверенность, то, как трудно было играть на Энфилде, решительность, способность побеждать, когда они не играли хорошо – сейчас ничего нет. Я не знаю, как им это вернуть, кроме как дойти до конца сезона. Они будут бороться за попадание в топ-4 – они все еще могут, но им действительно придется бороться. Настроение в раздевалке у них сейчас должно быть очень плохое, их покинула уверенность.

Я уверен, что у Ливерпуля нет паники, уверен, что у Юргена Клоппа есть опыт и квалификация, и он узнает, что ему нужно, чтобы довести команду до конца сезона. Ему необходим финиш сезона. После этого ему придется перегруппироваться", – поделился Невилл в своем подкасте Sky Sports.

Отметим, что мерсисайдцы оказались в настоящем кризисе и имеют 8-матчевую серию без побед на Энфилде. Сейчас Ливерпуль с 43 очками расположился на 8 месте.

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