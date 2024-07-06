"Наша минимальная задача на следующий сезон – это выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины. Но это минимально, потому что дальше у нас же Лига чемпионов – вот там уже будем смотреть. А так это нормальная история. Такая же история по Лиге конференций. Надеемся, что сделаем президенту (клуба, – прим.) на день рождения подарок. У него 27 мая, а кубковые матчи попадают на 25-26-е. Как раз сделаем ему подарок – Лигу конференций выиграем.

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Спросите у тренеров, специалистов или спортсменов – они все верят в нашу команду. Другого варианта у нас не может быть. Посмотрите, как мы работаем: мы не спим ночами, а ребята на поле выкладываются на все 100%. Если сейчас спросить любого из них, они скажут, что такой подготовки у них не было никогда. Это все говорит о том, что мы способны достичь больших результатов.

Почему мы вообще собрались здесь, если не будем смотреть на все с оптимизмом? Мы совмещаем реалистичный подход с оптимизмом и живем этим. Когда ты чувствуешь настоящую страсть к делу, ты можешь перенести эти ощущения на реальность. И то, что я вижу сейчас, – это не просто фантазии, это реальные перспективы для нашей команды", – сказал Тесля в интервью для пресс-службы клуба.

Следует добавить, что Полесье по результатам прошлой кампании получило место в еврокубках. "Волки" завершили сезон на 5 позиции турнирной таблицы УПЛ.

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