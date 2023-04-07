"В Англии, когда я был моложе, всегда была традиция сохранять менеджеров. То, что происходит сегодня – результат больших инвестиций. В некотором роде это большое давление для нас всех. Иногда это срабатывает, иногда – нет. Нам нужно просто адаптироваться.

Тоттенхэм официально перетащил менеджера по структуре Манчестер Сити

Почему меня не увольняют? Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других. Открою вам секрет, я выигрываю много матчей. Если этого не будет, меня уволят", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, недавно Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера. В текущем сезоне АПЛ 12 наставников потеряли работу. Хосеп Гвардиола остается единственным тренером современности, которого ни разу не увольняли – из Барселоны и Баварии специалист уходил после завершения контракта.

Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью – Мудрику дали мизер, неудобная смена нового тренера, у Клоппа все ужасно