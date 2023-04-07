"Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других": Гвардиола раскрыл тайну, почему его ни разу не увольняли
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался по поводу большого количества тренерских отставок в текущем сезоне АПЛ.
"В Англии, когда я был моложе, всегда была традиция сохранять менеджеров. То, что происходит сегодня – результат больших инвестиций. В некотором роде это большое давление для нас всех. Иногда это срабатывает, иногда – нет. Нам нужно просто адаптироваться.
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Почему меня не увольняют? Это не потому, что мои волосы лучше, чем у других. Открою вам секрет, я выигрываю много матчей. Если этого не будет, меня уволят", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, недавно Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера. В текущем сезоне АПЛ 12 наставников потеряли работу. Хосеп Гвардиола остается единственным тренером современности, которого ни разу не увольняли – из Барселоны и Баварии специалист уходил после завершения контракта.
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