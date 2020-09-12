"Если я буду слишком много думать об этом, то впаду в депрессию, других слов нет. Я не хочу впадать в депрессию. Я хочу ходить на каждый матч с улыбкой. Я хочу, чтобы каждый матч проходил положительно. Но на днях я бросил вызов своим ребятам, спросив их, кто из них думает, что они могут сыграть все 90 минут в этих девяти матчах. И никто не сказал мне: "Я могу".

Итак, мы все прекрасно понимаем, что это невозможно сделать. Это не по-человечески. Это большой риск для наших амбиций, прежде всего потому, что очень, очень вероятно, что вы проиграете один из этих матчей. В Премьер-лиге, где вы еще можете проиграть и остаться в соревновании, но если вы проиграете в Лиге Европы, то вы вылетите. Если вы проигрываете в Кубке Лиги, вы также вылетите.

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В конце концов, мы спрашиваем: "Какие профессионалы, кто эти люди, которые принимают решения относительно графика?". Потому что речь идет не о Тоттенхэме. Речь идет о любом английском клубе. На этот раз это Тоттенхэм, но им мог стать Вулверхэмптон, мог стать Шеффилд Юнайтед", – приводит слова Моуринью ESPN.

Добавим, что Тоттенхэм начнет сумасшедший марафон завтрашним матчем против Эвертона в АПЛ. "Шпоры" могут сыграть 9 матчей за 22 дня.

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