– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?

– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют, как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...

– Скажите, пожалуйста, что с Тымчиком? Почему его не было в заявке?

– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Якобы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

