"Это не оправдание, но...": Фернандеш объяснил, что помешало ему реализовать пенальти против Фулхэма
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш раскрыл причины неудачного пенальти в игре с Фулхэмом (1:1).
На 33-й минуте в пользу МЮ был назначен одиннадцатиметровый удар. Главный арбитр Крис Кавана после просмотра повтора нарушения Келвина Басси против Мейсона Маунта указал на 11-метровую отметку.
"Чемпионский титул": Аморим назвал сроки реализации цели для Манчестер Юнайтед
Во время разбега Фернандеша Кавана задел полузащитника МЮ плечом. Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать претензии арбитру, после чего пробил над перекладиной.
"Я был расстроен. Когда исполняешь пенальти, у тебя есть свои привычные ритуалы; свои вещи, которые ты делаешь. Меня задело то, что судья не извинился. Именно это в тот момент меня зацепило, но это не оправдание промаха. Я очень плохо пробил. Слишком сильно подсунул ногу под мяч, и поэтому он полетел выше перекладины", – цитирует Фернандеша Sky Sports.
Манчестер Юнайтед не смог победить Фулхэм – лондонцы спасли ничью, Бруну Фернандеш опозорился при пенальти