На 33-й минуте в пользу МЮ был назначен одиннадцатиметровый удар. Главный арбитр Крис Кавана после просмотра повтора нарушения Келвина Басси против Мейсона Маунта указал на 11-метровую отметку.

Во время разбега Фернандеша Кавана задел полузащитника МЮ плечом. Бруну взял паузу, поднял мяч и начал высказывать претензии арбитру, после чего пробил над перекладиной.

"Я был расстроен. Когда исполняешь пенальти, у тебя есть свои привычные ритуалы; свои вещи, которые ты делаешь. Меня задело то, что судья не извинился. Именно это в тот момент меня зацепило, но это не оправдание промаха. Я очень плохо пробил. Слишком сильно подсунул ногу под мяч, и поэтому он полетел выше перекладины", – цитирует Фернандеша Sky Sports.

